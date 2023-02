Atos: lancement d'une offre de sécurité pour la 5G information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 15:20

(CercleFinance.com) - Atos annonce lancer '5Guard', sa nouvelle offre de sécurité 'destinée aux organisations qui souhaitent déployer des réseaux 5G privés et aux opérateurs de télécommunications cherchant à mettre en place une sécurité intégrée, automatisée et orchestrée'.



'L'offre 5Guard d'Atos vise à aider les organisations à identifier les risques et développer une stratégie de sécurité 5G de bout-en-bout pour protéger leurs activités et données critiques et accélérer leur transformation numérique', explique-t-il.



'5Guard peut également être intégré au système de réseau radio privé sécurisé d'Atos, Lifelink, pour les organisations qui cherchent à déployer des réseaux privés 4G LTE et 5G complets et sécurisés', ajoute le groupe de services informatiques.