Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : lancement d'un club d'utilisateurs Quantum Cercle Finance • 12/12/2019 à 13:38









(CercleFinance.com) - A la suite de la 6ème réunion du Conseil scientifique du programme Atos Quantum, Atos annonce la création d'un Club d'Utilisateurs international de l'Atos Quantum Learning Machine (QLM), qui sera présidé par un représentant de Total. Porté par le Conseil scientifique du programme Atos Quantum composé de physiciens quantiques reconnus à l'international, cet écosystème est également renforcé par les partenaires d'Atos, tels que Zapata, l'entreprise leader de logiciels et la start-up Xofia. Les utilisateurs de l'Atos QLM -lancé en 2017- continuent d'augmenter dans le monde, dont l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Mexique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, et les États-Unis, soutenant d'importants programmes de recherche.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.66%