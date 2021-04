Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : lance une solution vidéo & messagerie avec RingCentral Cercle Finance • 15/04/2021 à 17:04









(CercleFinance.com) - Atos et RingCentral -spécialiste des solutions de communications cloud, de collaboration, de réunions vidéo et de centres de contact pour les entreprises- annoncent aujourd'hui le lancement de 'Unify Video by RingCentral' en Europe. Solution vidéo autonome intégrant une messagerie d'équipe, Unify Video optimise les réunions en ligne et facilite la communication entre les collaborateurs, leur permettant ainsi de travailler plus intelligemment où qu'ils soient, assure Atos. En s'appuyant sur l'infrastructure existante d'Unify Office de RingCentral, Unify Video sera fourni à partir du même centre de données à Francfort, en Allemagne. Unify Video sera disponible en Allemagne, France, Autriche, Pays-Bas, Espagne, Italie et en Belgique au cours du deuxième trimestre, puis dans d'autres pays par la suite.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.03%