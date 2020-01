Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : lance une nouvelle offre pour la sécurité du Cloud Cercle Finance • 28/01/2020 à 10:29









(CercleFinance.com) - Atos annonce ce jour le lancement d'un nouveau service de gestion de la sécurité et de la conformité du cloud (Cloud Security Posture Management, CSPM) optimisé par la technologie Prisma Cloud de Palo Alto Networks. 'Avec ce nouveau service multi-cloud, Atos aide ses clients à relever les défis liés à l'adoption du cloud public en permettant une visibilité complète, un contrôle et une conformité à partir d'un point d'entrée unique', explique Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.80%