Atos : lance un laboratoire autour de l'IA avec NVIDIA

(CercleFinance.com) - Atos et NVIDIA annoncent aujourd'hui la création de l'Excellence AI Lab (EXAIL), où se réuniront scientifiques et chercheurs pour contribuer à accélérer le progrès des technologies informatiques, de l'éducation et de la recherche en Europe.

Les travaux se concentreront tout d'abord dans cinq domaines de recherche rendus possibles par les avancées du calcul haute performance et de l'IA: la recherche climatique, la santé et l'analyse du génome, l'hybridation avec l'informatique quantique, l'edge IA/'Computer Vision' et la cybersécurité.

Les chercheurs d'Atos et de NVIDIA exécuteront de nouveaux modèles d'IA et de deep learning sur le supercalculateur le plus rapide d'Europe au Jülich Supercomputing Centre. Ces modèles à grande échelle pourront servir à prédire l'évolution de phénomènes météorologiques extrêmes et leur changement de comportement en raison du réchauffement climatique.