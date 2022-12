Atos: lance un accélérateur de performances avec AWS information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 11:04

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé hier le développement, en partenariat avec AWS, d'une nouvelle solution qui permet aux clients d'accélérer et de gérer avec précision leurs indicateurs clés de performance, en facilitant l'accès aux silos de données SAP et non SAP.



Cette nouvelle solution, “Atos' AWS Data Lake Accelerator for SAP”, introduit le reporting en libre-service et à l'échelle de l'entreprise. Elle apporte également des éclairages significatifs sur les changements qui interviennent au quotidien dans l'activité des clients et qui ont un impact sur les décisions à prendre pour améliorer les résultats financiers.



La solution est livrée avec des indicateurs clés de performance prédéfinis et destinés aux équipes financières et aux équipes en charge des ventes et de la distribution.



Avec cette nouvelle solution, les clients bénéficient du stockage de leurs données dans les data lakes d'Amazon et de l'analyse de ces données.



' Cette nouvelle solution associe des années d'expérience d'Atos dans les entrepôts de données SAP aux micro-services évolutifs d'AWS pour l'ingestion, la transformation et la modélisation des données afin de fournir des fonctions analytiques avancées au service de la performance des entreprises ', a déclaré John Cipolla, directeur d'Atos OneCloud Americas.