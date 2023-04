Atos: lance la campagne de tests pour les JO 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 12:17

(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement de la campagne de tests de plus de 150 applications informatiques critiques dédiées à la gestion et à la diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



' L'objectif de la campagne est de valider le fonctionnement des différents systèmes clés pour le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, de maintenir des niveaux de services constants lors de l'événement quels que soient les scenarios et pics d'activité, de vérifier les procédures opérationnelles et les interfaces avec les fournisseurs externes, ou encore de communiquer la progression des tests au CIO, au COJO, ainsi qu'aux partenaires technologiques et sportifs ' indique le groupe.



Ces tests sont menés par l'Integration Testing Lab (ITL) d'Atos depuis Madrid. D'ici la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans 15 mois, l'ITL réalisera 250 000 heures de tests.



' Les équipes de l'ITL sont pleinement mobilisées auprès des instances olympiques et de leurs partenaires technologiques pour cette phase cruciale de tests, alors que les Jeux de Paris 2024 s'annoncent comme les plus connectés de l'histoire. Nous augmentons le volume des données pendant les phases de tests afin d'anticiper la sollicitation de nos systèmes et nous assurer de leur fiabilité ' indique Patrick Adiba, Directeur général des activités Major Events, Atos.