Atos : la reprise en 'V' sur 70E se poursuit, objectif 74,5E

(CercleFinance.com) - Atos déborde la résistance baissière oblique des 73E (issue du 'pic' des 79E du 21 juillet: la reprise en 'V' sur 70E se poursuit et ne devrait pas rencontrer d'obstacle majeur avant la zone des 74,5E (ex-résistance des 6 et 12 août) qui constitue un objectif accessible au cours des prochaines heures.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.83%