Atos : l'URCA utilise le supercalculateur pour le Covid-19

(CercleFinance.com) - Atos annonce que le supercalculateur ROMEO de l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), est désormais utilisé pour la recherche de nouvelles molécules capables de neutraliser le virus à l'origine du Covid-19. ROMEO est utilisé dans le cadre du programme HT-Covid, initié par l'Institut de Chimie Moléculaire de Reims (ICMR), unité mixte de recherche URCA/CNRS, et retenu par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour participer à la lutte contre le Covid-19. Ce projet vise à identifier, au cours des prochains dix-huit mois, des molécules qui pourraient inhiber le virus SARS CoV-2. La puissance de calcul de ROMEO permet aux chercheurs travaillant sur ce projet de tester des milliers de molécules par jour.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.07%