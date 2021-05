Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : l'IA au service de la qualité produit Cercle Finance • 12/05/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui le lancement de sa solution 'Atos Product Quality Inspection' qui permet aux utilisateurs de maximiser leurs performances opérationnelles en améliorant la conformité et en réduisant les défauts au sein des processus industriels. La solution combine ServiceNow et les capacités d'IA et d'apprentissage automatique d'Atos pour connecter plusieurs sources de données, réduire les coûts des non-conformités et améliorer la répétabilité des inspections en s'appuyant sur les principes del'industrie 4.0. Cette solution 'permet de réduire les coûts des non-conformités ainsi que les risques de la chaîne d'approvisionnement. Les performances opérationnelles sont maximisées, dans la mesure où nous pouvons détecter jusqu'à 95% des erreurs non identifiées dans les projets de clients, et de réduire les délais jusqu'à 70%', résume Thilo Stieber, Chief Digital Officer, Manufacturing chez Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.29%