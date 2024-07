Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: Jean-Pierre Mustier nommé PDG avec effet immédiat information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Atos a annoncé mercredi que Jean Pierre Mustier, l'actuel président de son conseil d'administration, avait également été nommé directeur général du groupe avec effet immédiat.



Cette décision intervient alors le Tribunal de Commerce de Nanterre vient de valider l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée afin de mettre en oeuvre le plan de restructuration financière conclu avec les créancier.



Le groupe de conseil en technologies précise que cette procédure de sauvegarde s'échelonnera sur une durée initiale de deux mois, pouvant être renouvelée pour deux mois supplémentaires.



L'audience du tribunal pour l'approbation du plan de sauvegarde est ainsi envisagée le 15 octobre.



En cas d'approbation par la justice, le plan sera mis en oeuvre par le biais de plusieurs augmentations de capital et émissions de nouveaux financements prévus entre novembre 2024 et janvier 2025.



Jean Pierre Mustier, dont la nomination en tant que PDG fait suite à la démission de Paul Saleh, s'est félicité mercredi dans un communiqué de l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée.



Selon l'ancien patron de la banque italienne UniCredit, cette décision marque selon lui 'l'achèvement d'une étape importante dans le processus de restructuration financière d'Atos et correspond à l'entrée dans un nouveau cycle de redressement et de développement'.



A la Bourse de Paris, l'action Atos affichait un gain de l'ordre de 3% suite à ces annonces.





