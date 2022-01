Atos : Invest Securities réduit sa valorisation information fournie par AOF • 11/01/2022 à 10:33



(AOF) - Invest Securities a abaissé son objectif de cours de 66 euros à 60 euros sur Atos après son avertissement. Le bureau d'études juge exagérée la chute de l'action après un " coup de balai classique ". " Cet avertissement est pourtant relativement classique dans le cadre d'un changement de direction et s'explique uniquement par des effets exceptionnels (one-off) et des décalages qui devraient surtout permettre au nouveau management de repartir avec une base de comparaison favorable ", analyse le broker.



La thèse d'investissement n'a selon lui pas changé, avec une cession et/ou un démantèlement permettant de cristalliser une valeur des actifs sensiblement supérieure au cours actuel.





- Leader international de la transformation digitale créé en 1997, spécialiste du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;



- Activité de 11,2 Mds€, répartie en 3 divisions –infrastructure & data management pour 54 % des ventes, business & platform solutions pour 34 % et big data & cybersécurité pour 10 % ;



- Équilibre géographique des revenus : 23 % des ventes en Amérique du nord), 24 % en Europe du nord, 24 % en Europe centrale et 20 % en Europe du sud ;



- Modèle économique fondé sur l’expertise (16 groupes solutions, 2 divisions produits) et l’offre de plates-formes métier (cloud, expérience collaborateur et client, cybersécurité et zéro carbone) afin de vendre des solutions métiers (économie de la donnée et transformation digitale des métiers) ;



- Capital ouvert (11,3 % pour le fonds de pension Siemens et 2,2 % pour les salariés), Bertrand Meunier présidant le conseil d'administration de 13 membres, Elie Girard étant directeur général, Rodolphe Belmer devant prendre sa suite au plus tard le 20 janvier 2022 ;

- Bilan solide avec une dette nette ramenée à 467 M€.





- Stratégie révisée en avril 2021 à partir de l’étude stratégique du portefeuille d’activités -

- recentrage sur la cybersécurité, le digital, la décarbonisation et le cloud qui devront contribuer à 65 % des revenus à moyen terme, renforcé par des acquisitions ciblées,

- vers une cession des activités d’infrastructures sur sites et de datacenters classiques, soit 1/5 ème des revenus ;;

- Stratégie d’innovation intégrée au modèle d'affaires et développée dans 18 laboratoires :

- 8 technologies stratégiques : applications de pointe, calculs de haute performance, intelligence artificielle, automatisation, Edge et internet des objets, expérience immersive, cloud hybride, cybersécurité,

- partenariats avec les centres de recherche universitaires (informatique quantique, calculateurs exaflopiques, intelligence artificielle, HPC, leadership multiculturel...) et avec d'autres acteurs (AWS, Dell, Google, Microsoft, SAP, Worldline…) ;

- 2 communautés scientifiques d'experts collaborateurs du groupe ;

- Stratégie environnementale au service de la transition écologique supportée par la Digital Transformation Factory, l’Hybrid Cloud, les solutions « Business Accelerators », la « Connected Intelligence » et la « Digital Workplace » et visant à répondre à 3 enjeux majeurs :

- neutralité de l’intensité carbone obtenue dès 2028

- ventes de solutions de décarbonation « IT for Green »,

- usage de solutions numériques éco-efficaces « Green IT », tels les supercalculateurs à hydrogène ou technologies quantiques ;

- Vers une amélioration de la marge opérationnelle en Allemagne ;

- Visibilité de l'activité avec un carnet de commandes égal à 2,1 ans de chiffre d'affaires et un ratio de prises de commandes égal au chiffre d’affaires au 1 er semestre.





- Rejet, lors de l’AG, des comptes consolidés 2020 en raison des interrogations sur les comptes de 2 entités américaines (11 % du chiffre d’affaires) ;

- Identification des actionnaires de l’américain Finsur Corp qui détient, depuis mai, + 5 % du capital ;



- Impact de la pandémie : recul de 1 % des revenus à fin juin et perte nette de 129 M€, du fait du coût de la migration accélérée vers le cloud et des provisions sur les filiales américaines ;



- Objectifs 2021, révisés en baisse : stabilité des revenus, taux de marge opérationnelle autour de 6 % et flux de trésorerie disponible positif ;



- Dividende 2020 de 0,90 €.













Opportunités du télétravail avec de meilleures perspectives

Après les ingénieurs « offshore » employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentaires et de mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50 % de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation . Les acteurs sont néanmoins conscients des limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.