Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : interruption de rachats d'actions Cercle Finance • 01/04/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Compte tenu du contexte actuel, Atos annonce avoir décidé de ne procéder à aucun rachat d'actions, rachats qu'il met en oeuvre habituellement chaque année aux fins de verser leur rémunération variable pluriannuelle en titres à ses collaborateurs. Pour rappel, le groupe de services informatiques a aussi décidé de reporter son assemblée générale annuelle, initialement prévue le 14 mai, au 26 juin. Les informations relatives aux dispositions prises pour sa tenue seront communiquées 'dès que possible'.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.36%