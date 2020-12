Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : intégré à la 'liste A' du CDP Cercle Finance • 10/12/2020 à 13:18









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été distingué par le CDP pour ses actions visant à lutter contre le réchauffement climatique, en intégrant sa 'liste A' pour la septième fois, sur la base des résultats environnementaux du groupe en 2020. Le groupe de services informatiques fait ainsi partie des 5% des entreprises les plus performantes parmi plus de 5.800 entreprises évaluées par le CDP dans le monde, qui représentent la moitié de la capitalisation boursière mondiale. Atos a été récompensé pour ses actions visant à atténuer les risques climatiques et accélérer la transition vers une économie décarbonée, via la réduction de l'empreinte carbone de ses activités commerciales et l'engagement de son écosystème dans cette voie.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.23%