Atos : inaugure un laboratoire mondial de R&D

(CercleFinance.com) - Atos inaugure officiellement son nouveau laboratoire mondial de recherche et développement aux Clayes-sous-Bois, en Île-de-France (Yvelines). Cet espace de 8 000 m2, qui accueille près de 350 ingénieurs hautement qualifiés, sera dédié à l'innovation et à la recherche dans les domaines stratégiques que sont l'informatique quantique, le calcul haute performance, l'edge computing, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. ' Ce laboratoire représente une nouvelle étape dans la stratégie d'Atos visant à positionner le site historique des Clayes-sous-Bois, et plus largement la Région Ile-de-France, comme un centre d'expertise technique de premier plan ' inique le groupe.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.20%