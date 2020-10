Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : inauguration officielle du supercalculateur du CSC Cercle Finance • 07/10/2020 à 15:39









(CercleFinance.com) - Ce mercredi, Atos a inauguré officiellement son supercalculateur BullSequana XH2000, baptisé Mahti, installé en août au sein du centre informatique finlandais pour la science, le CSC. Depuis son installation, Mahti, l'ordinateur le plus rapide des pays nordiques, a été mis à contribution par plusieurs chercheurs dans le cadre de différents projets de recherche : modélisation de l'effet du changement climatique sur les calottes glaciaires et le niveau de la mer en Antarctique, utilisation de l'IA pour simuler la croissance des nanotubes de carbone, ou encore reconstitution de l'effet de la tempête géomagnétique spatiale Carrington. Atos est le fournisseur unique de l'environnement informatique du CSC.

