Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: honoré pour ses pratiques de développement durable information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 15:31









(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui être classé au premier rang des sociétés de services IT de l'évaluation des pratiques de développement durable de l'entreprise (Corporate Sustainability Assessment - CSA) menée par S&P Global pour l'année 2022.



Atos atteint un score de 85/100, en hausse de 2 points par rapport à l'année dernière. Les 268 entreprises évaluées obtiennent une moyenne de 25/100. Atos obtient de bons résultats aux évaluations CSA de S&P Global depuis 9 ans, avec un percentile supérieur à 88 depuis 2013.



Depuis le 18 novembre 2022, Atos se classe dans le percentile 99 du secteur des services informatiques de l'évaluation CSA de S&P Global. Avec ce résultat, Atos intègre le 1 % supérieur des sociétés mondiales du segment ' services informatiques TSV '.



Diane Galbe, directrice générale adjointe d'Atos déclare : ' Initié il y a plus de 12 ans, notre programme environnemental continue de se développer à mesure que nous créons de la valeur à long terme pour nos parties prenantes, nos communautés et nos collaborateurs. '



L'évaluation CSA de S&P Global est une évaluation annuelle des pratiques de développement durable des entreprises et porte sur plus de 10 000 entreprises partout dans le monde.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.67%