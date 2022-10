Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: hausse de 6% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 07:38









(CercleFinance.com) - Atos affiche un chiffre d'affaires de 2,82 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2022, en hausse de 5,7%, sa croissance à taux de change constants étant repassée en territoire positif à +1,1%, tandis que la croissance organique s'est stabilisée, à -0,1%.



Les acquisitions ont contribué à hauteur de +1,2% à la croissance du chiffre d'affaires du groupe de services informatiques et l'effet de change s'est élevé à +4,6%, reflétant principalement l'appréciation du dollar par rapport à l'euro.



Atos précise son objectif de chiffre d'affaires pour 2022, visant désormais une croissance à taux de change constants dans la moitié haute de la fourchette de -0,5% à +1,5%. Ses objectifs de marge opérationnelle et de flux de trésorerie disponible demeurent inchangés.





