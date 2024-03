Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: groupement choisi par l'UGAP information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 10:57









(CercleFinance.com) - Atos annonce que le groupement dont il est mandataire, et comprenant aussi Open et Sopra Steria, a été sélectionné pour un nouveau marché de prestations intellectuelles informatiques de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP).



Les clients de l'UGAP, comprenant notamment des ministères, collectivités territoriales, établissements publics ou de statut privé à mission publique, pourront lui confier la mise en oeuvre de prestations de développement et de maintenance applicative objets du marché.



De nouveaux services relatifs à la sobriété numérique leur seront proposés, portant par exemple sur l'éco-responsabilité d'un projet, la mise en place d'indicateurs RSE ou encore l'analyse et l'amélioration des parcs applicatifs existants par la labellisation carbone.





