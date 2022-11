Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : grand écart 10/10,8E, les 11,7E en vue information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 17:20









(CercleFinance.com) - La lourdeur était au rendez-vous ce 22/11 au matin mais le titre inverse la vapeur et effectue un grand écart 10/10,8E.

Le titre revient à 8% de son récent zénith des 11,7E: l'objectif suivant demeure 12,45E (ex-résistance du 4 août).





