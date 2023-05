Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Atos:fournit une billetterie pour les Jeux européens de 2023 information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 16:44

(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement d'une plateforme de billetterie innovante pour la troisième édition des Jeux européens qui se déroulera en Pologne dans moins de 50 jours.



Atos s'appuie sur son expertise technologique pour garantir une expérience sécurisée aux fans qui assisteront aux Jeux européens de 2023 ou les suivront à distance. Cette plateforme vise à améliorer l'expérience des fans par le déploiement de solutions numériques basées sur les données. Il s'agit d'une étape clé pour le Comité Olympique Européen (COE).



Outre la plateforme de billetterie, Atos développe et intègre également des technologies numériques pour toutes les parties prenantes des Jeux, fans de sport, athlètes, membres du personnel, diffuseurs et volontaires, afin qu'elles puissent bénéficier d'une expérience unique.



Atos produit le streaming de 15 sports, totalisant 33 flux différents. Les résultats sont transmis grâce à une solution de chronométrage et de notation précise et fiable et à un système d'information dédié aux commentateurs.



Les Jeux européens, organisés par la Pologne du 21 juin au 2 juillet 2023, se déroulent sous la responsabilité des Comités Olympiques Européens et du Comité International Olympique.