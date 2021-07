Atos : fournit des services de cybersécurité au Qatar

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui la fourniture, avec Ooredoo, de ' services clés de détection et de réponse aux menaces de cybersécurité ' dans le cadre du programme smart city du Qatar, intitulé ' TASMU ', un programme qui consiste à développer un programme économique durable tout en améliorant la qualité de vie et les services publics au Qatar.

La solution d'Atos et d'Ooredoo intègre les analyses de sécurité intelligentes et les capacités d'intelligence artificielle de la plateforme Atos AIsaac pour sécuriser l'infrastructure et les applications de TASMU.

' TASMU intègre les capacités d'Atos AIsaac et des technologies partenaires de pointe en matière de cyber-analyse au sein du premier projet de smart city au Moyen-Orient. La solution apporte des capacités avancées de détection des menaces, d'orchestration et de remédiation au Qatar ', explique Marc Veelenturf, directeur Moyen-Orient et activités Télécommunications, Média & Technologie pour les marchés en croissance, chez Atos.