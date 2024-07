Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: formation de l'URCA à l'informatique quantique information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Atos annonce que sa ligne de métier Eviden va accompagner l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) au travers d'actions de formation afin de la sensibiliser aux enjeux de l'informatique quantique, au travers de son offre Qaptiva.



L'URCA mène cette activité quantique au sein d'un écosystème riche de recherche et en lien avec le projet MesoNET qui regroupe 20 centres de calcul régionaux répartis sur toute la France, et qui est piloté par GENCI.



'L'écosystème MesoNET pourra ainsi profiter de la double connaissance des experts d'Eviden, sur le plan de la technologie et des enjeux industriels, pour former les chercheurs et les professionnels', souligne Atos.





