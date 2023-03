Atos flanche en Bourse : fin des discussions avec Airbus sur une prise de participation dans Evidian

(AOF) - Nouveau coup dur pour Atos, qui voit disparaître la perspective d’une prise de participation minoritaire d’Airbus dans Evidian. Cette annonce a entraîné un décrochage de l’action du groupe informatique, qui chute de 17,45% à 10,62 euros, enregistrant de loin le recul le plus prononcé de l’indice SBF 120. Le plan stratégique d’Atos présenté le 14 juin 2022 prévoit une conservation inférieure à 30% du capital du périmètre Evidian par Atos et la cession de cette participation pour assurer le financement de son plan de transformation.

Airbus a décidé de ne pas poursuivre les discussions entamées en février avec Atos pour une prise de participation de 29,9% dans sa branche d'activités digitales et de cybersécurité.

Quelques heures plus tôt, BFM Business rapportait que la direction du groupe d'aéronautique et de défense avait des réticences à propos de ce projet en raison d'un prix demandé trop élevé. Airbus se faisait prier pour débourser la somme de 1,2 milliard d'euros demandée pour les 29,9% d'Evidian, soit une valorisation totale de 4 milliards d'euros.

" Après un examen approfondi, Airbus est parvenu à la conclusion que l'acquisition potentielle d'une participation minoritaire de 29,9% dans Evidian ne répond pas aux objectifs de la société dans le contexte actuel et dans le cadre de la structure actuelle ", a expliqué le constructeur aéronautique. Dans un bref communiqué, Atos a pris acte de la décision d'Airbus.

Fin février, le fond d'investissement TCI Fund Management avait demandé à Airbus d'abandonner immédiatement son projet. Selon lui, le groupe aéronautique pourrait continuer à avoir une " relation mutuellement productive et profitable avec Evidian " sans prise de participation. TCI avait prévenu qu'il " se réservait le droit d'intenter une action en dommages et intérêts si l'accord était conclu et qu'il était prouvé qu'il était en partie motivé par des raisons politiques ".

Dans leur communication, Airbus et Atos indiquent qu'ils " continuent de discuter d'autres options potentielles et de poursuivre le travail sur le partenariat stratégique et technologique à long terme entre Airbus et Evidian ".

Début mars, Bank of America estimait qu'une prise de participation de 29,9% dans Evidian par Airbus pourrait représenter jusqu'à un potentiel supplémentaire de 7 euros par action par rapport à son niveau d'alors.