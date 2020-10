Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : finalise l'acquisition d'EcoAct Cercle Finance • 01/10/2020 à 16:20









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir finalisé l'acquisition d'EcoAct, une société de conseil reconnue en stratégie de décarbonation. Fort d'une équipe de 160 experts climatiques, EcoAct formera avec Atos un Centre d'Excellence Mondial pour la Décarbonation qui permettra d'accompagner les organisations de bout en bout dans la réalisation de leurs ambitions en matière de lutte contre le changement climatique. Le lancement de ce centre est prévu au premier semestre 2021.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.47%