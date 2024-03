Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: fin des discussions avec Airbus pour BDS information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 09:13









(CercleFinance.com) - Atos indique avoir été informée que les discussions avec Airbus concernant la cession de son activité BDS (Big Data & Security) ne se poursuivront pas.



' Atos analyse la situation en résultant et évalue activement les alternatives stratégiques qui prendront en compte les impératifs de souveraineté de l'Etat français ' indique la direction.



En conséquence, la Société reporte la publication de ses résultats annuels 2023 dans un futur proche afin de lui permettre d'évaluer ses options stratégiques.



Rappelons que le groupe avait également annoncé fin février l'échec de ses négociations avec EP Equity Investment (EPEI), la holding du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui envisageait de racheter ses activités historiques.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -19.74%