Atos : figure sur la 'liste A' du CDP

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce avoir été distingué pour ses actions en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en se classant dans la prestigieuse 'liste A' du CDP, une organisation internationale à but non lucratif. Ce classement s'est basé sur le rapport climatique fourni par le groupe en 2019. 'Atos a été récompensé pour ses actions visant à réduire les émissions, à atténuer les risques climatiques et à développer l'économie bas carbone, selon les données soumises par l'entreprise via le questionnaire de 2019 du CDP sur les changements climatiques. Atos fait partie des rares entreprises à atteindre ce niveau de performance parmi les milliers qui ont été notées', commente le groupe.

