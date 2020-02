Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : extension du partenariat avec le groupe PSA Cercle Finance • 12/02/2020 à 10:33









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir étendu son partenariat stratégique avec le constructeur automobile Groupe PSA. 'Ce programme consiste à construire une plateforme d'entreprise SAP S/4HANA qui intègre les deux entités Opel-Vauxhall et Peugeot Citroën-DS sur un système comptable commun, afin d'accélérer la transformation numérique de l'ensemble du Groupe', explique le groupe. Le montant du nouveau contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.25%