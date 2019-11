Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : extension de la capacité d'un supercalculateur Cercle Finance • 26/11/2019 à 14:16









(CercleFinance.com) - Atos annonce ce mardi l'extension de la capacité du supercalculateur Santos Dumont. Cette machine avait initialement été livrée en 2015 au Laboratoire National de Calcul Scientifique du Brésil. 'Cette extension confirme sa position de supercalculateur le plus puissant d'Amérique latine dédié à la recherche, et lui permet d'apparaître de nouveau dans le Top500 mondial', commente Atos. Le supercalculateur est installé à Petrópolis, Rio de Janeiro, et l'extension le dote d'une capacité de 4 pétaflops additionnels. 'Il fonctionnera désormais avec une capacité de traitement totale d'environ 5,1 quadrillions d'opérations par seconde - ce qui constitue une augmentation d'environ 350% par rapport à sa capacité originale, lorsque livré en 2015, de 1,1 pétaflops', précise Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.53%