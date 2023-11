Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: extension d'une collaboration avec Microsoft information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Atos, via sa ligne d'activité Tech Foundations, annonce étendre sa collaboration avec Microsoft pour aider leurs clients à accélérer le déploiement de Microsoft 365 Copilot et de l'IA (intelligence artificielle) générative.



Les deux groupes informatiques investiront sur une période de trois ans dans le développement d'un portefeuille de solutions qui permettront aux organisations d'exploiter la puissance des données et de l'IA 'de manière sécurisée, efficace et éthique'.



Le portefeuille actuel d'Atos en Digital Workplace intégrera ainsi Microsoft 365 Copilot et Azure OpenAI Service. Le partenariat prévoit aussi des services de conseils aux clients ainsi qu'un engagement d'Atos à former 15.000 collaborateurs d'ici fin 2024.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +4.16%