Atos, Exel Industries, Valneva... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Atos

Atos annonce la finalisation de sa restructuration financière, grâce à la réalisation des dernières étapes du plan de sauvegarde accéléré approuvé par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 octobre 2024. Cela se traduit par une réduction de la dette brute de 2,1 milliards d'euros à travers la conversion en capital de 2,9 milliards d'euros (montant en principal) de dettes financières existantes et le remboursement de financements intérimaires de 800 millions d'euros grâce aux nouveaux financements privilégiés mis à la disposition de la société.

Elis

Elis annonce l'acquisition de 100% de Ernst en Allemagne. Avec ses deux blanchisseries situées à Erbach, dans le Bade-Wurt, Ernst dessert l'ensemble de la région sud de l'Allemagne ainsi que le nord-ouest de l'Autriche. Le groupe, dont le chiffre d'affaires était d'environ 17 millions d'euros en 2023, propose des services de location-entretien sur le marché du Linge Plat et s'adresse principalement à une clientèle en Hôtellerie-Restauration et en Santé. Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, sera consolidée dans les comptes à partir du 1er janvier 2025.

emeis

emeis annonce 251 millions d'euros de cessions opérationnelles et immobilières depuis début octobre. L'ex-Orpea a signé avec le Groupe Penta Healthcare un accord portant sur la cession des activités du Groupe en République Tchèque. Cette transaction acte le désengagement de emeis sur une zone géographique représentant près de 1,8% de l'Ebitdar attendu en 2024, avec près de 2200 lits sur 17 établissements. L'opération est soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment en matière de concurrence, et devrait être finalisée dans les prochaines mois.

Esker

Esker, la plateforme de référence pilotée par l'IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client, annonce la nomination de Dan Reeve, vice-président des ventes pour l'Amérique du Nord, en tant que membre du comité exécutif à compter du 1er janvier 2025. Il a rejoint le groupe en 1999 en tant que responsable du développement commercial pour le Benelux et la Scandinavie.

Exclusive Networks

Le conseil d'administration d'Exclusive Networks, spécialiste de cybersécurité, annonce avoir pris acte de la réalisation de l'acquisition de 66,66% du capital social et des droits de vote de la société par un consortium constitué par Clayton Dubilier & Rice LLP (CD&R), Everest UK Holdco (une entité contrôlée par Permira) et le fondateur de la société, Olivier Breittmayer. Afin de refléter l'acquisition du contrôle de la société par le consortium, la composition du conseil d'administration a été modifiée. Pierre Pozzo, associé chez Permira, a démissionné de ses fonctions d'administrateur.

Fnac Darty

Fnac Darty a annoncé avoir pris acte d'une décision rendue par l'Autorité de la concurrence impliquant le paiement d'une amende de 109 millions d'euros. Le groupe de distribution spécialisé indique que l'Autorité lui reprochait notamment d'avoir pris part à "une entente verticale entre fournisseurs et distributeurs". Une provision de 85 millions d'euros a déjà été comptabilisée au deuxième trimestre 2023, précise le communiqué, et le groupe enregistrera une charge additionnelle de 24 millions d'euros en 2024, sans impact sur le résultat opérationnel courant.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica et le groupe Prada ont annoncé le renouvellement de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes sous les marques Prada, Prada Linea Rossa et Miu Miu. L'accord en cours, expirant le 31 décembre 2025, a ainsi été prolongé jusqu'au 31 décembre 2030, avec la prévision d'un renouvellement jusqu'au 31 décembre 2035.

Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie Exel Industries a publié ses résultats annuels 2023-2024 d'où ressort un résultat net de 31,2 millions d'euros contre 42,5 millions un an plus tôt. L'Ebitda récurrent s'affiche à 87,4 millions d'euros contre 93,8 millions et le chiffre d'affaires à 1,099 milliard contre 1,094 milliard, en progression de 0,5%.

Gensight Biologics

Gensight Biologics annonce qu'elle "ne dispose pas d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations au cours des 12 prochains mois, mais seulement jusqu'à début janvier 2025". Actuellement en pourparlers avancés afin d'obtenir le financement de ses activités jusqu'à la fin du mois de janvier 2025, la société anticipe à cette date l'encaissement des indemnités liées à la reprise du programme d'accès compassionnel (AAC), pour sa thérapie Lumevoq, ce qui lui permettra d'étendre son horizon de trésorerie au-delà de 12 mois.

Lisi

Lisi Automotive, filiale du Groupe Lisi, poursuit sa stratégie de recentrage et entre en négociation exclusive avec ZeroBaseInvest GmbH en vue de la cession de sa filiale française LISI Automotive Nomel SAS. Cette société spécialisée dans la fabrication d'écrous par frappe à froid et de rondelles par découpe verticale notamment pour les marchés automobiles et industrie/distribution va réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 35 millions d'euros en 2024.

Plastivaloire

Plastivaloire affiche en 2023/2024 un Ebitda de 54,2 millions d'euros, contre 69,4 millions l'an passé. Le fabricant de pièces plastiques complexes a vu sa marge d'Ebitda passer de 8,3% à 7,7% pour un chiffre d'affaires passé de 834,2 à 703,5 millions d'euros. Le groupe explique ce repli de 7% de l'activité à données comparables, par des retards dans le lancement de programmes des constructeurs et des cadences de production moins importantes que prévu, dans une conjoncture morose.

Scor

Le réassureur Scor a annoncé le succès de l'offre de rachat de titres obligataires super subordonnées RT1 pour un montant de 186,4 millions d'euros. Les titres rachetés feront l'objet d'une annulation par la société. ""A la suite du règlement de l'offre de rachat, le montant nominal des titres restant en circulation s'élèvera ainsi à 63,6 millions d'euros et les titres encore en circulation resteront admis à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg", a précisé le groupe

Valneva

Valneva, société spécialisée dans les vaccins, et le Serum Institute of India (SII), plus grand fabricant de vaccins au monde en nombre de doses, ont annoncé la signature d'un accord de licence exclusif pour le vaccin à dose unique de Valneva contre le chikungunya, permettant la fourniture du vaccin en Asie.

Viridien

Le conseil d'administration de Viridien (ex-CGG) a annoncé que les fonctions de président et de directeur Général seront réunies temporairement à compter du 30 avril 2025, en la personne de Sophie Zurquiyah, directeur général et administrateur depuis 2018. En raison des nouvelles fonctions prises par Philippe Salle au sein d'une autre société cotée en France, Viridien a estimé qu'il était opportun de procéder au remplacement de son président actuel.