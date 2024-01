Atos : Eviden signe un partenariat stratégique mondial avec Microsoft

(AOF) - Eviden et Microsoft ont conclu un partenariat stratégique mondial sur cinq ans pour accélérer les stratégies Cloud et IA et accélérer la transformation numérique des entreprises. Pour la ligne d'activités du groupe Atos spécialisé dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, cet accord de cinq ans devrait générer 2,8 milliards de dollars dans le domaine des services cloud d'ici 2028.

Pour ce faire, les deux sociétés "développeront conjointement des accélérateurs pour des activités communes de commercialisation, dans des secteurs clés tels que les services financiers, l'automobile, l'industrie, l'énergie et les services publics, la santé, les sciences de la vie et le secteur public".

Dans le cadre de ce partenariat, Eviden et Microsoft développeront et déploieront conjointement des solutions transformatrices de données et d'IA, de Copilot et de transformation du cloud.