Atos: Eviden prépare ses solutions à 'l'ère post-quantique'

(CercleFinance.com) - Eviden, la ligne d'activités d'Atos, annonce aujourd'hui l'évolution de ses produits de gestion de l'identité numérique (Digital ID) afin de les préparer à l'ère post-quantique. Selon Atos, de nouvelles versions seront ainsi disponibles d'ici la fin de l'année.



' Alors que de puissants ordinateurs quantiques seront capables de surpasser la cryptographie traditionnelle d'ici quelques années, la cryptographie post-quantique représente la voie la plus prometteuse pour se prémunir contre la menace quantique ', assure Atos.



La société ajoute que l'évolution des produits d'Eviden permettra aux clients d'anticiper sereinement la révolution à venir, en planifiant la migration de leurs solutions de cybersécurité de façon à renforcer progressivement la confiance dans les algorithmes post-quantiques.







