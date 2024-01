Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: Eviden partenaire officiel des JO de Paris information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Atos fait savoir qu'Eviden, sa ligne d'activités spécialisée dans le digital, le cloud, les big data et la cybersécurité, a officialisé son partenariat avec le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



Par conséquent, Eviden devient Supporteur Officiel en services et opérations de cybersécurité pour l'événement.



Afin de sécuriser numériquement les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Eviden prendra en charge la fourniture de produits et services de cybersécurité, la planification et préparation en matière de cybersécurité, ainsi que les opérations de cybersécurité.



'Combinant nos services de prévention de protection et de surveillance en temps réel pour neutraliser les cyber-menaces qui pourraient avoir un impact sur les compétitions, nous soutiendrons Paris 2024 dans sa mission d'accueillir des Jeux sécurisés', a commenté Yannick Tricaud, Directeur Europe Centrale, du Sud, Moyen-Orient et Afrique chez Eviden.





