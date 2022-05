Atos et VMware étendent leur partenariat

(AOF) - Atos et VMware ont annoncé une extension de leur partenariat stratégique avec le lancement d’un ensemble intégré de capacités visant à accélérer le développement des « Data Spaces » (espaces de données). " Les Data Spaces sont des plateformes qui permettent un échange, une collaboration et une monétisation accrus des données entre les organisations ou les secteurs, indépendamment de l’infrastructure sous-jacente, tout en garantissant la souveraineté et l’interopérabilité des données ", expliquent les deux groupes technologiques.

En collaborant sur le développement des Data Spaces, VMware et Atos prévoient de fournir un ensemble intégré de capacités permettant d'utiliser et de partager les données et les applications industrielles de manière plus stratégique afin d'accélérer la croissance des économies numériques nationales et régionales. Cette approche, alignée avec l'architecture Gaia-X, servira de catalyseur clé à l'initiative, qui vise à accélérer l'échange de données via de nouvelles plateformes numériques appliquant des règles communes.

Atos et VMWare prévoient de combiner les capacités de VMware en matière de multi-cloud et de modernisation des applications, à l'expertise d'Atos en matière de cloud, de cybersécurité et d'intégration technologique.