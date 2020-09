Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos et Siemens prolongent de cinq ans leur partenariat stratégique Reuters • 23/09/2020 à 07:09









PARIS, 23 septembre (Reuters) - Atos ATOS.PA et Siemens SIEGn.DE ont annoncé mercredi l'extension pour cinq ans de leur partenariat stratégique, entamé en 2011, qui vise à accélérer les objectifs de Siemens dans les domaines de la modernisation et de la digitalisation des services, du digital centré sur les données, de la transformation du cloud et de la cybersécurité. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'accords d'un montant total de 3 milliards d'euros sur cinq ans qui ont été signés séparément avec Siemens AG, Siemens Energy AG et Siemens Healthineers AG, et qui portent sur des services existants ainsi que sur de nouvelles activités, précisent les deux groupes dans un communiqué. Dans le cadre de cet accord, Atos investira également dans l'innovation et la modernisation digitale, afin de faire progresser des sujets d'innovation importants pour Siemens. Le communiqué : (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.76% SIEMENS XETRA +0.77%