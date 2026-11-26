Communiqué de presse

Atos et Scaleway s’unissent pour accélérer le déploiement de clouds souverains grâce à l’IA

La suite d’IA intégrée Atos Genesis Intelligence, associée au cloud de Scaleway, automatise les migrations et optimise les coûts d’exploitation des clouds souverains

Paris, France – 26 novembre 2026 – Atos annonce aujourd’hui avoir retenu Scaleway comme partenaire privilégié du déploiement de sa suite Atos Genesis Intelligence dans les environnements cloud souverains des grandes organisations publiques et privées en France. Ce partenariat qui réunit deux acteurs européens répond aux besoins d’autonomie stratégique et numérique des grands donneurs d’ordre qui aspirent à davantage de flexibilité dans la mise en œuvre de leurs stratégies hybrides ou multi-cloud tout en cherchant à préserver leur indépendance technologique par le déploiement d’environnements souverains.

La suite Atos Genesis Intelligence intègre la gestion des données, le développement et le déploiement de modèles, ainsi que des capacités d'orchestration d’agents d’IA au sein d'un unique écosystème. Intégrée au cloud souverain européen de Scaleway, la suite Atos Genesis Intelligence offre aux organisations une chaîne de valeur 100 % européenne. Elle accélère la migration des charges de travail critiques vers le cloud souverain et optimise les ressources et les coûts d’exploitation, levant les appréhensions des clients qui souhaitent intégrer des périmètres numériques souverains à leurs stratégies hybrides et multi-cloud.

Simplifier la migration, le pilotage et la gouvernance des environnements cloud souverains

Atos intégrera Scaleway à son dispositif de pilotage et d’ingénierie cloud afin de permettre aux entreprises de gouverner leurs environnements Scaleway aux côtés de leurs autres clouds publics et privés. La plateforme de gestion et de pilotage des environnements cloud et hybrides d’Atos ( Atos Cloud Platform ) et les méthodologies d’industrialisation et de transformation numérique ( Atos Digital Engineer ) disponibles sur la market place d’Atos Genesis Intelligence , fourniront un cadre unifié pour industrialiser les migrations, automatiser les opérations et simplifier le pilotage des environnements hybrides et multi-cloud.

L’offre intégrée de souveraineté numérique d’Atos, associée aux services cloud souverains de Scaleway, constitue une solution robuste de déploiement d’architectures hybrides et multi-cloud adaptée aux contraintes opérationnelles, légales et économiques des secteurs réglementés ainsi qu’aux systèmes critiques.

Atos renforce la résilience, l’autonomie et le contrôle des grandes organisations publiques et privées par un continuum de services allant du conseil, via Atos Amplify, à la cybersécurité et aux services managés, contribuant à leur autonomie, à la maîtrise de leur chaîne d’approvisionnement, de leurs données et de leurs opérations.

Sylvain Barthelemy, directeur des opérations et de la technologie d’Atos en France , a déclaré : « la résilience est devenue un enjeu stratégique pour nos clients. De la gestion d’environnements cloud complexes à la conception d’architectures cloud native souveraines portée par la suite Atos Genesis Intelligence sur le cloud souverain de Scaleway, ce partenariat répond à leurs demandes de haute disponibilité et de sécurité. Il leur offre les moyens de choisir l’emplacement de leurs données critiques et de leurs applications en conciliant exigences de contrôle et agilité opérationnelle. »

Doreen Pernel, directrice commerciale, Scaleway , a déclaré : « Pendant trop longtemps, les entreprises européennes ont dû choisir entre la vélocité de l’innovation et la sécurité de leur indépendance technologique. Ce partenariat stratégique avec Atos met fin à ce compromis. En associant nos technologies cloud et IA à leur expertise de transformation à grande échelle, nous offrons aux organisations une alternative européenne crédible, immédiatement opérationnelle et taillée pour leurs enjeux du quotidien et les plus critiques. »

Une vision commune d’un cloud souverain optimisé par l’IA

Au travers de ce partenariat, Atos étend son offre de services souverains en associant sa proposition de valeur au cloud européen de Scaleway. Ce partenariat concrétise l’ambition partagée par Atos et Scaleway de permettre aux organisations européennes de tirer pleinement parti des innovations du cloud, de l’intelligence artificielle et de l’automatisation tout en garantissant la protection des données stratégiques, la conformité réglementaire, l’autonomie et la résilience de leurs infrastructures numériques.

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 51 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 53 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

A propos de Scaleway

Scaleway est le fournisseur européen de cloud et d’IA souverains, proposant une plateforme sécurisée, transparente et durable. Nous accompagnons les organisations de toutes tailles grâce à des technologies ouvertes et indépendantes et une innovation continue, afin qu’elles puissent concevoir et déployer leurs projets à leur propre rythme et selon leurs priorités.

Filiale du Groupe iliad, Scaleway allie des décennies d’expertise dans les infrastructures à l’agilité d’une entreprise technologique de nouvelle génération. En s’appuyant sur un réseau de datacenters en constante expansion à travers l’Europe, Scaleway propose un portefeuille complet de services cloud haute performance, allant des machines virtuelles et solutions avancées de gestion des données aux infrastructures cloud-native et aux supercalculateurs optimisés pour l’IA. En défendant les standards ouverts et en opérant dans un cadre pleinement européen, Scaleway offre un environnement cloud sécurisé et transparent, capable de répondre aux exigences les plus élevées en matière de souveraineté numérique.

Contact presse

presse@scaleway.com

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