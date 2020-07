ATOS et OPEN sélectionnés par l'UGAP pour un nouveau marché public de grande ampleur

(AOF) - Atos et Open ont été sélectionnés en groupement par l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP), seule centrale d'achat public généraliste en France, pour délivrer des prestations informatiques d'assistance à maîtrise d'œuvre d'applications (AMOE) et de maintenance applicative (TMA) aux entités publiques françaises. Ce marché est estimé à plus de 200 millions d'euros sur la durée du marché.