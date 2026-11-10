Atos et Inria nouent un partenariat stratégique pour accélérer le transfert de la recherche vers des applications industrielles souveraines

Communiqué de presse

Atos et Inria nouent un partenariat stratégique pour accélérer le transfert de la recherche vers des applications industrielles souveraines

Ce partenariat permettra de développer des projets de recherche communs dans des domaines stratégiques tels que l’IA physique, les systèmes agentiques, la robotique, la cybersécurité et les jumeaux numériques.

Paris, le 10 novembre 2026 – Atos et Inria , l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, annoncent la signature d’un partenariat stratégique destiné à renforcer leurs collaborations scientifiques et à accélérer le transfert des avancées issues de la recherche vers des applications industrielles. Conclu pour une durée de cinq ans renouvelables, cet accord vise à faire émerger des solutions numériques souveraines, fiables, performantes et responsables, capables de répondre aux futurs besoins des organisations françaises et européennes.

Le partenariat permettra aux équipes d’Atos de développer les fondements scientifiques de ses projets d’innovation, en s’appuyant sur l’expertise des équipes-projets d’Inria. Les deux organisations entendent notamment collaborer dans les domaines de l’IA physique, capable de percevoir le monde réel, de comprendre son environnement et d’agir physiquement sur celui-ci, de l’IA agentique, de la robotique, de la cybersécurité et des jumeaux numériques. Pour Inria, ce partenariat offrira de nouvelles opportunités de renforcer l’impact de sa recherche au contact de cas d’usage industriels. L’expertise technologique d’Atos, sa connaissance des environnements critiques et sa proximité avec les besoins des organisations permettront d’accélérer le passage de la recherche à des solutions déployables à l’échelle.

De la recherche scientifique aux solutions industrielles

Grâce à différentes formes de collaboration, parmi lesquelles des équipes-projets conjointes, intégrées entre Atos et Inria, le lancement de Défis Inria construits avec Atos, des contrats de recherche, des chaires industrielles, l’encadrement de thèses, des réponses conjointes à des appels à projets européens ainsi que la participation à des consortiums de recherche, les premiers axes de travail envisagés couvrent notamment :

l’IA physique et la robotique ;

la collaboration et l’orchestration de systèmes multi-agents ;

l’explicabilité, la confiance et la fiabilité de l’IA ;

l’ingénierie de réduction des modèles et les petits modèles de langage spécialisés, ou SLM ( Small Language Models ) ;

) ; l’IA neuro-symbolique et les graphes de connaissances dynamiques ;

les interfaces entre l’humain, la robotique et l’IA, notamment par la voix.

Ces travaux viseront à faciliter le passage de la recherche avancée à des solutions industrielles souveraines répondant à des exigences concrètes de performance, de sécurité, et de maîtrise des ressources. Ils contribueront également à renforcer l’excellence scientifique des solutions numériques proposées par Atos, tout en intégrant dès leur conception les enjeux de fiabilité, de sobriété et d’explicabilité.

Une collaboration inscrite dans le long terme : l’exemple de la robotique

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des initiatives engagées par Atos pour rapprocher la recherche scientifique et l’innovation industrielle. Justin Carpentier, responsable de l’équipe projet commune spécialisée en robotique, WILLOW, est notamment appelé à rejoindre le comité scientifique d’Atos en France.

Atos prévoit par ailleurs de rejoindre Maestro , le consortium de recherche en robotique créé en juillet 2026 par Inria et le CNRS (Centre national de la recherche scientifique), et dont l’ambition consiste à doter les robots de capacités d’autonomie décisionnelle pour évoluer de manière robuste dans des environnements complexes, non structurés et ouverts, grâce à une suite logicielle open source intégrant la recherche de pointe en matière d’intelligence artificielle et de robotique.

« Face à l’accélération de l’intelligence artificielle et de la robotique, l’industrie a besoin d’innovations reposant sur des fondements scientifiques solides. Ce partenariat avec Inria nous permet de conjuguer recherche de haut niveau, expertise technologique et connaissance des environnements critiques de nos clients », a déclaré Laurent Clergue, directeur de l’innovation, Atos France. « Ensemble, nous voulons transformer les avancées scientifiques en solutions industrielles fiables, souveraines et responsables, au service de la compétitivité française et européenne. »

« Ce partenariat avec Atos illustre le choix stratégique fait par Inria depuis 2018 de développer des partenariats bilatéraux, publics-privés, avec des entreprises françaises, dans une logique de souveraineté et d’impact pour notre tissu industriel.

Il crée le cadre entre deux acteurs majeurs du numérique, Atos et Inria, pour développer des projets ambitieux dans des domaines clés comme l’intelligence artificielle, la robotique et les jumeaux numériques. C’est en alignant nos stratégies et en sachant construire de tels cadres de coopération renforcée que nous arriverons à mener les prochaines batailles du numérique » a ajouté Bruno Sportisse, Président-directeur général d’Inria

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À propos d’Inria

Inria, Institut national de recherche dans les sciences et technologies du numérique, est en appui de l’État pour les stratégies nationales de recherche et d’innovation du numérique en tant qu'Agence de programmes. Inria mène plus de 300 projets de recherche et d’innovation avec ses 3500 scientifiques, ingénieurs et personnels d’appui, en partenariat avec les universités et l’écosystème numérique (entreprises, entrepreneurs, acteurs publics). Ensemble, nous explorons des domaines clés comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l’informatique quantique, le Cloud, la transformation numérique de la santé, les jumeaux numériques ou encore les technologies numériques pour la défense.

Nous construisons des solutions concrètes telles que des logiciels, des startups technologiques, des partenariats avec les entreprises du tissu national et des formations de pointe. Notre objectif : l’impact scientifique, technologique et industriel au service de la souveraineté numérique de la France.

www.inria.fr

A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 51 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 53 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contacts presse :

Laurent Massicot – laurent.massicot@Atosgroup.com

Laurence Goussu – laurence.goussu@inria.fr

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