Atos et IBM étendent leur partenariat autour d’IBM Cloud pour les services financiers

(AOF) - Atos et IBM annoncent l'extension de leur partenariat autour d’IBM Cloud pour les services financiers (IBM Cloud for Financial Services) afin d'aider les sociétés de ce secteur à parvenir à une sécurité optimale de leurs données et de leurs systèmes grâce à la « surveillance de la cybersécurité par un tiers de confiance de l'Union européenne » fournie par Atos.

" Cela permettra aux organisations, y compris les opérateurs d'importance vitale (OIV) et les opérateurs de services essentiels (OSE), d'aller plus loin dans l'adoption de la technologie Cloud. Ces capacités supplémentaires leur permettront de protéger davantage leurs données et leurs systèmes et de les faire superviser conformément à la Directive Européenne sur la Sécurité des Réseaux et de l'Information (NIS) et à la Loi de Programmation Militaire (LPM) ", explique le groupe technologique français.