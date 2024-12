Atos, EssilorLuxottica, Vallourec...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a signé un nouveau contrat de maintenance de quatre ans avec Metro de Panamá. Ce contrat comprend la maintenance préventive et corrective du matériel roulant, des systèmes de signalisation et de l'alimentation électrique de la ligne 1 du métro de Panama. Le contrat comprend la maintenance de 26 rames de type Alstom Metropolis et couvre l'inspection des bogies, des freins, des attelages et des pantographes ainsi que la maintenance du système électrique, qui comprend les sous-stations de traction et les sous-stations auxiliaires pour les passagers.

Atos

Atos SE annonce les montants définitifs des souscriptions aux augmentations de capital réservées aux créanciers prévues par le plan de sauvegarde accélérée, permettant notamment la conversion en capital d'environ 2,9 milliards d'euros (montant en principal) de dettes financières existantes. Au total, 115 860 932 658 actions nouvelles seront émises dans le cadre des trois augmentations de capital réservées. Les règlements-livraisons des actions nouvelles de la société émises dans le cadre de ces augmentations de capital réservées doivent intervenir de manière concomitante, soit le 18 décembre 2024 selon le calendrier indicatif. Après réalisation des augmentations de capital réservées, le capital social de la société s'élèvera à 17 903 597,9643 euros et sera composé de 179 035 979 643 actions d'une valeur nominale de 0,0001 euro chacune.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica annonce la signature d'un accord pour l'acquisition du groupe Espansione, une société basée en Italie et spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux non invasifs destinés au diagnostic et au traitement de la sécheresse oculaire, des maladies de la rétine et de la surface oculaire. Ces dispositifs sont couverts par des brevets internationaux. Cette opération est sujette aux approbations règlementaires locales et aux conditions de clôture d’usage. Aucun détail financier concernant cette acquisition n'a été divulgué.

Haffner Energy

Le spécialiste dans le développement, la maîtrise d'œuvre et la construction de stations de production d'énergies renouvelables clés-en-main livrera ses résultats du premier semestre.

Intrasense

Intrasense annonce que sa solution Liflow 2.0 a obtenu le certificat CE sous le nouveau règlement européen MDR, quelques mois après la certification de sa première version en avril 2024. Elle intègre un nouvel algorithme d'IA pour la détection des lésions focales hépatiques développé en collaboration avec Guerbet (DUOnco Liver). Le spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur également de Myrian précise que cette nouvelle version est en cours de déploiement sur des sites cliniques.

Latecoere

Latecoere, fournisseur de rang 1 des principaux fabricants d'avions internationaux, annonce la nomination d'Yves Yemsi en tant que nouveau chief operating officer (COO) du groupe et président EMEA, à compter du 1er février 2025. Il reportera directement au DG du groupe, André-Hubert Roussel. Yves Yemsi bénéficie plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie aérospatiale et la fabrication avancée, avec une expertise reconnue dans l'industrialisation, l'optimisation de la chaîne de sous-traitance et l'excellence opérationnelle.

Vallourec

Vallourec annonce la conclusion d'un accord pour céder l'essentiel de son site de production de Düsseldorf-Rath à CTP, le plus important promoteur immobilier industriel en Europe coté en bourse. Cette transaction concerne la vente d'un terrain d'environ 900 000 mètres carrés pour un montant de 155 millions d'euros. Ce terrain accueillait le principal site de production de tubes de Vallourec en Allemagne, fermé fin 2023 dans le cadre du plan New Vallourec.