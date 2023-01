Atos entre en négociations exclusives avec Mitel en vue de la cession d'Unify

(AOF) - Atos entre en négociations exclusives avec Mitel pour la cession d'Unify. Ce qui constitue une nouvelle étape dans la mise en œuvre du programme de cession d’actifs du spécialiste de la transformation digitale tel qu'annoncé lors du Capital Markets Day du groupe en juin 2022. La transaction proposée est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et aux autres approbations réglementaires habituelles. La clôture de l’opération est prévue pour le second semestre 2023.

Unify propose des solutions de communications unifiées on-premise (" sur site "), des solutions de communications unifiées as-a-service (Unified Communications as-a-service, UCaaS) et des centres de contact disponibles dans le cloud as-a-service (Cloud Contact Center as-a-service, CCaaS).

Avec un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros et environ 3 000 employés dans le monde, Unify fournit une large gamme de services professionnels managés pour environ 40 millions d'utilisateurs dans 90 pays.

L'association de l'expertise technique, de l'empreinte géographique et des capacités de commercialisation de Unify à celles de Mitel permettrait de créer un leader mondial des communications unifiées. Avec plus de 75 millions d'utilisateurs dans le monde, le groupe combiné offrirait un large choix à ses clients sur ses principaux marchés. Les offres de services gérés et professionnels de Unify permettraient de renforcer la capacité du groupe combiné à répondre aux besoins des clients de toute taille.

" Unify dispose d'un portefeuille d'activités solide et de salariés hautement qualifiés. À l'issue d'un processus de cession structuré et d'une analyse des options stratégiques, nous estimons que Mitel est le meilleur partenaire pour apporter l'envergure, les investissements et la complémentarité géographique nécessaires à la croissance des activités de communications unifiées et de collaboration, pour assurer le succès à long terme de Unify ", a déclaré Marcus Hänsel, directeur général d'Unify.

" Nous sommes heureux de cette annonce, qui marque une nouvelle étape importante dans l'exécution de notre programme de cessions et qui nous rapproche de l'objectif d'environ 700 millions d'euros que nous avons fixé il y a 7 mois. C'est une preuve supplémentaire que nous mettons en œuvre notre ambitieux plan de transformation à un rythme soutenu ", a, pour sa part, indiqué Diane Galbe, directrice générale adjointe d'Atos.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader international de la transformation digitale créé en 1997, n°1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Activité de 10,8 Mds€, répartie en 3 divisions : infrastructures, outsourcing et cloud privé pour 55 % des ventes, digital, IoT et solutions cloud pour 32 % et mégadonnées & cybersécurité pour 13 % ;

- Equilibre géographique des revenus : 23 % des ventes en Amérique du nord, 25 % en Europe du nord, 23 % en Europe centrale et 22 % en Europe du sud ;

- Modèle d’affaires de maximisation de valeurs via les restructurations et la division, fin 2023, du groupe en 2 entités distinctes -Atos pour l’infogérance et Evidian pour le digital et la sécurité ;

- Capital ouvert (9,96 % pour le fonds de pension Siemens et 2,2 % pour les salariés), Bertrand Meunier présidant le conseil d'administration de 13 membres, Nourdine Bihmane étant directeur général ;

- Situation financière maîtrisée avec 3,5 Mds€ de trésorerie brute à fin juin puis l’obtention d’un financement bancaire de 2,7 Mds€ couvrant le coût des restructurations liées à la scission.

Enjeux

- Stratégie visant pour le 2ème semestre 2023 la scission du groupe en 2 sociétés, Tech Fondations pour l’infogérance (infrastructures) et les environnements de travail connectés et Evidian pour la transformation numérique, les mégadonnées et la sécurité :

- Tech Fondations : redressement financé à hauteur de 1,1 Md€, avec retour à la croissance des revenus, marge opérationnelle de 6 % et autofinancement libre de 150 M€ en 2026,

- Evidian : repositionnement du portefeuille et renforcement des positions de leader aux marges levées via un plan de 400 M€ pour accélérer sa croissance à 7 % par an jusqu’en 2026, avec marge opérationnelle de 12 % et autofinancement libre de 700 M€,

- fin 2023, distribution aux actionnaires d’Atos de 100 % des actions de Tech Fondations et de 70 % de celles d’Evidian qui seront ensuite cotées sur Euronext Paris début 2023 ;

- Stratégie d’innovation développée dans 18 centres de R&D avec un portefeuille de 3 000 brevets :

- open innovation via les partenariats avec les centres universitaires (informatique quantique, calculateurs exaflopiques, intelligence artificielle, HPC, leadership multiculturel...), avec des alliances avec d’autres acteurs (AWS, Dell, Google, Huma, Microsoft, OVHCloud, Sparkle…) et avec les clients,

- 2 communautés scientifiques d'experts collaborateurs du groupe,

- programme Scaler de collaboration avec + 50 start-up;

- Stratégie environnementale supportée par la Digital Transformation Factory, l’Hybrid Cloud, les solutions « Business Accelerators », la « Connected Intelligence » et la « Digital Workplace » :

- neutralité carbone en 2028 et réduction de moitié des émissions d’ici 2025 vs 2021,

- ventes de solutions de décarbonation, renforcées par l’acquisition d’EcoAct,

- investissements dans les supercalculateurs à hydrogène et les technologies quantiques,

- lancement du 1er emprunt « vert » ;

- Avancée dans la sécurité avec le britannique Cloudreach et le centre de souverain en Bulgarie.

Défis

- Remontée au 4ème trimestre des prises de commandes, à 71 % des revenus à fin septembre ;

- Maîtrise de l’effet de levier de la dette, de 3,75 % ;

- Intérêt des fonds privés pour l’une ou l’autre des activités scindées ;

- Après le retour à la croissance (5,7 %) des ventes au 3ème trimestre, objectifs 2022 précisés : hausse du chiffre d’affaires dans le haut de la fourchette (0,5 % à 1,5 %) et marge opérationnelle dans le bas de la fourchette de 3 % à 5 % et flux de trésorerie dans le bas de la fourchette de -150 à 200 M€.

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services numériques)

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.