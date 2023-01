Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: en négociations pour une cession d'Unify information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Atos annonce être entré en négociations exclusives avec Mitel Networks pour la vente de son activité de communications unifiées et de services de collaboration (Unified Communications & collaboration ou Unify).



'Cette annonce marque une nouvelle étape importante dans l'exécution de notre programme de cessions et nous rapproche de l'objectif d'environ 700 millions d'euros que nous avons fixé il y a sept mois', explique Diane Galbe, directrice générale adjointe.



Avec un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros et environ 3000 employés dans le monde, Unify fournit une large gamme de services professionnels managés pour environ 40 millions d'utilisateurs dans 90 pays.



La transaction proposée est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel concernées et aux autres approbations réglementaires habituelles. La clôture de l'opération est prévue pour le second semestre 2023.





