Atos : en négociations pour acquérir digital.security

(CercleFinance.com) - Atos annonce entrer en négociations exclusives en vue d'acquérir digital.security, filiale d'Econocom, ce qui 'consolidera la position de leader des services de cybersécurité d'Atos en France avec 500 experts dédiés et renforcera sa place de numéro un en Europe'. digital.security a créé le premier CERT (Computer Emergency Response Team) européen avec un laboratoire de test de sécurité IoT. Il fournit un large éventail de services à des clients de premier ordre, principalement dans la finance et l'assurance. Le groupe français de services informatiques précise que la finalisation de la transaction est prévue avant la fin de l'année et est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel des deux parties.

