Atos en discussions avec ses banques pour refinancer sa dette financière

Si les discussions se poursuivent, il n'est pas certain qu'elles "aboutissent à un accord".

Atos a décidé de scinder ses activités historiques de conseil en informatique et celles dans la cybersécurité. La branche Tech Foundations, regroupant les activités de conseil en informatique, doit être cédée au groupe EPEI de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky.

(AOF) - Atos a annoncé lundi avoir engagé des discussions avec ses banques en vue de parvenir à un plan de refinancement de sa dette financière. Le groupe indique dans un communiqué avoir sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc. Ce mandat ad hoc ne concernerait que la dette financière de d'Atos et serait sans incidence sur les salariés, clients et fournisseurs. Ce nouveau plan de financement "pourrait entraîner une dilution des actionnaires existants", prévient le groupe.

