Atos: en berne avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Atos lâche plus de 4% et sous-performe ainsi la tendance à Paris, sur fond de propos défavorables d'Oddo BHF, qui réitère son opinion 'sous-performance' sur le titre du groupe de services informatiques, malgré un objectif de cours rehaussé de 21,5 à 23 euros.



Le bureau d'études considère que 'le risk/reward ne semble toujours pas favorable en amont du CMD' du 14 juin prochain qui fait selon lui 'l'objet d'une attente croissante de la part du marché', et indique que la valorisation lui semble 'trop riche'.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -6.17%