Atos: en baisse, un broker reste à 'sous-performance' information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 17:29









(CercleFinance.com) - Atos cède de plus de 3% à Paris alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note de 'sous-performance' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 4,7 euros.



Hier, Atos a présenté un point d'étape portant sur l'opération de cession de TFCo à EPEI. La société admet que les négociations prennent 'plus de temps que prévu', rapporte Oddo BHF.



Le broker estime que l'enlisement des discussions risque de ne pas rassurer les banques prêteuses.



'Sachant que le temps presse, Atos n'exclut pas de recourir aux mécanismes de protection juridique à sa disposition pour encadrer les discussions avec ses créanciers', ajoute le broker.



Atos a aussi annoncé clairement la nécessité de réduire la taille de l'augmentation de capital, dont le montant initialement prévu était de 900 ME (incluant les 180 ME investis par EPEI).



Afin de compenser la réduction de taille l'augmentation de capital, la société prévoit de céder des actifs, au-delà du plan de 400 ME déjà annoncé en août dernier.



A ce titre, le groupe compte ouvrir une phase de due diligence avec Airbus, suite à une offre indicative pour une valeur d'entreprise de 1.5 MdE à 1.8 MdE portant sur l'intégralité du périmètre BDS (Big Data & Security).





