Atos : élargissement du partenariat avec OVHcloud

(CercleFinance.com) - Atos indique étendre sa nouvelle initiative Atos OneCloud Sovereign Shield en élargissant son partenariat existant avec OVHcloud pour proposer de nouvelles offres combinées à destination des grandes organisations françaises, ainsi qu'un cadre de R&D commun. 'L'offre conjointe permettra aux clients de bénéficier des capacités du cloud public et de services de gestion du cloud entièrement souverains, d'une totale conformité réglementaire et d'une protection inégalée en termes de cybersécurité', explique-t-il. Atos et OVHcloud collaboreront également sur de nouvelles initiatives communes de R&D pour l'évolution future de leurs plateformes, avec notamment un test de la technologie de simulation informatique Atos Quantum dans le datacenter d'OVHcloud.

