Atos : Edouard Philippe proposé pour rejoindre le conseil

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Atos annonce que son conseil d'administration proposera la candidature d'Edouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier ministre, en qualité d'administrateur, lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 27 octobre.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.14%