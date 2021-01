Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : doublement récompensé par Springboard Consulting Cercle Finance • 13/01/2021 à 11:39









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été distingué par Springboard Consulting à l'occasion de la 8e conférence annuelle Disability Matters Europe qui s'est tenue en fin d'année. Parmi les 8 lauréats, Atos s'est illustré en étant la seule entreprise à remporter deux prix: le premier dans la catégorie 'Lieu de travail' (Workplace) reconnaissant la qualité de la politique interne d'accessibilité d'Atos et le second dans la catégorie 'Marché' (Marketplace), pour l'exhaustivité de son offre d'intégration de l'accessibilité à destination des entreprises. Les Disability Matters Awards récompensent chaque année des entreprises ayant mis en place des programmes innovants permettant de recruter, engager et fidéliser des candidats, des employés et des clients en situation de handicap.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.41%